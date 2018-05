Carlos do Carmo sem voz ao saber da morte de Júlio Pomar

José Coelho-Lusa

O corpo do pintor Júlio Pomar vai estar esta quarta-feira em câmara ardente no Teatro Thália, em Lisboa.



A hora do velório e os pormenores das cerimónias fúnebres devem ser anunciados durante a manhã desta quarta-feira.



Júlio Pomar morreu esta terça-feira no hospital da Luz, em Lisboa onde estava internado. Tinha 92 anos.



Ao saber da notícia, o cantor Carlos do Carmo ficou sem voz. Para além de artista plástico, Júlio Pomar chegou a escrever vários fados para Carlos do Carmo como o próprio recordou.



Carlos do Carmo, em declarações à Antena 1, ele que está em estúdio a gravar um novo disco que conta com a participação de Júlio Pomar, que escreveu a letra de uma música.



O artista deixa uma obra multifacetada, que percorre mais de sete décadas, reconhecida a nível nacional e internacional.



Antes do 25 de Abril, Júlio Pomar fez parte de movimentos de oposição ao regime fascista, foi membro da Comissão Central do MUD Juvenil.