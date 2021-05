Carlos Eustáquio, o único fabricante de matraquilhos da Guiné-Bissau

"Sabes que Cristiano Ronaldo e Messi são jogadores famosos. Quando fazemos os matraquilhos para vender as pessoas pedem logo `põe-me Cristiano Ronaldo e Messi`, um `Real Madrid / Barcelona`. Toda a gente quer Cristiano e Messi", resumiu o mestre Carlos Eustáquio, o único fabricante do jogo no país.

Com 58 anos, Carlos Eustáquio é o único no país que constrói de raiz as mesas de matraquilhos. A sua oficina, na Estrada de Bôr, em Bissau, é ao mesmo tempo uma serralharia e carpintaria, mas também quase um depósito de ferro velho, tintas a óleo, cemitério e maternidade de mesas de matraquilhos.

É na sua oficina que muitos levam as mesas para conserto, reparando bonecos da época colonial ou procurando jogar com novas mesas que incluem as figuras da atualidade.

"Primeiro comecei a fazer matraquilhos para mim mesmo, depois passei a fazer para vender para outras pessoas que vêm aqui ao meu local de serviço e daí que passei a fazer matraquilhos, as pessoas começam a comprar e passei a ser conhecido por todo o lado", afirmou à Lusa Carlos Eustáquio, filho de mecânico que se apaixonou pelo jogo desde miúdo.

O agora mestre de matraquilhos, como gosta de ser chamado, contou à Lusa que primeiro começou por ser pintor, mas há 30 anos que se dedica em exclusivo à construção das mesas de jogo.

"Ganhei notoriedade, arranjei alguns rapazes, meus ajudantes, ensinei-lhes muito bem, agora ganharam muita prática e estamos aqui a trabalhar", explicou.

Crianças e adultos, todos gostam de jogar matraquilhos, mas também todos querem defrontar-se com equipas que têm como principais adversários Cristiano Ronaldo e Messi, disse o mestre Eustáquio.

E há quem traga mesas apenas para serem pintadas com as cores dos principais clubes espanhóis, explicou.

Agora que o Sporting foi campeão em Portugal, alguns clientes começam a pedir bonecos com jogadores do clube de Alvalade e do Benfica para "confrontos futuros", mas até aqui, frisou, todos queriam "jogadores da Liga espanhola".

"Sabes que Portugal perdeu a sua estabilidade a nível de jogadores, quase Portugal está apagado e isso reflete-se no Benfica e no Sporting. O futebol em Espanha ganhou muita força com Messi e Cristiano Ronaldo", sublinhou Carlos Eustáquio.

A oficina dá emprego direto a sete rapazes, mas Carlos Eustáquio quer investir numa carrinha e em nova maquinaria que lhe permita dar trabalho "a mais jovens".

Já quanto a saber qual dos dois jogadores é melhor, Messi ou Ronaldo, o mestre prefere jogar noutro campo: "prefiro fabricá-los a classificá-los".