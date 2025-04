Carlos Moedas quer mudar nome do Parque Tejo para Parque Papa Francisco

À entrada da Sé de Lisboa, antes do início de uma missa de homenagem ao Papa Francisco, Carlos Moedas destacou o legado do Papa e a sua passagem pela cidade de Lisboa durante as Jornadas Mundiais da Juventude em 2023. Por isso, o autarca quer que o parque tenha o nome do Papa "para honrar a sua memória".

"Aqueles seis dias, de certa forma, não deixaram Lisboa na mesma, deixaram uma Lisboa de esperança, com os jovens, com aquilo que eram as preocupações deste Papa", afirmou.

O patriarca de Lisboa, Rui Valério, confessou logo de seguida acolher bem esta iniciativa do presidente da Câmara de Lisboa, afirmando que espera "que seja para todos nós um apelo sobre a urgência da fraternidade".