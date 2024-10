Entre mais de duzentas imagens e memórias, percorre-se uma carreira de quase 85 anos. É a proposta do livro "Carmen Dolores - Fotobiografia do centenário", da autoria do filho Rui Veres.

A Sandy Gageiro foi à apresentação do livro ontem à noite no Teatro Aberto, em Lisboa. "Carmen dolores fotobiografia do centenário”, uma apresentação em jeito de homenagem à atriz.