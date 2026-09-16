Carminho, Dino D`Santiago e Karetus nomeados para Grammy Latino

Os artistas portugueses Carminho e Dino D'Santiago estão indicados para os Grammy Latino, na categoria de Melhor Canção em Língua Portuguesa.

De acordo com a lista de nomeados da 27.ª edição dos Grammy Latino, também os portugueses Karetus estão indicados, na categoria de Melhor Vídeo Musical - Versão Curta, pela música "Moleirinha", com realização de Gonçalo Pereira, num tema em que contam com Conan Osíris, Júlio Pereira e Isabel Silvestre com Vozes de Manhouce.

Carminho tem uma dupla nomeação para os Grammy Latino, em nome próprio pelo álbum "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir" e por um dueto com a cantora espanhola Rosalía.

A música "Memória", inspirada num fado tradicional, interpretada em português e em espanhol em dueto com Rosalía, para o álbum "Lux", desta artista catalã, integra os nomeados para Melhor Canção em Língua Portuguesa.

Caminho está nomeada para Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com o seu mais recente trabalho discográfico, "Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir", editado no final de 2025.

Dino D'Santiago também tem uma dupla nomeação, num projeto que o juntou aos brasileiros Criolo e Amaro Freitas.

A música "No vento de nós" está indicada para Melhor Canção em Língua Portuguesa e o álbum de estreia deste projeto luso-brasileiro, intitulado "Criolo, Amaro & Dino", concorre ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira.

Na origem deste projeto entre Portugal e o Brasil esteve a música “Esperança”, dada a conhecer em 2024. Por causa dela, assinada com Criolo, Amaro Freitas e o produtor brasileiro Nave, Dino D'Santiago esteve indicado em 2024 para os Grammy Latino.



Rosalía está entre os artistas mais nomeados este ano para os Grammy Latino, com sete nomeações, todas por causa do álbum "Lux", que a artista apresentou ao vivo em abril passado em Lisboa.



A cerimónia da 27.ª edição dos Grammy Latino está marcada para 12 de novembro em Las Vegas, nos Estados Unidos, reconhecendo “uma ampla variedade de artistas” em 60 categorias.



A organização vai atribuir prémios de excelência musical a vários artistas, entre os quais à brasileira Daniela Mercury, pelo contributo criativo para a música e para as comunidades latinas.