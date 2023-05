Carminho, Paulo Gonzo e Bárbara Tinoco atuam nas Festas da Cidade de Coimbra

No Dia da Cidade, 04 de julho, terá lugar o concerto "Tudo Isto é Coimbra", criado propositadamente para este evento, que vai juntar os músicos da cidade Bruno Costa, António Ataíde, João Farinha e Francisco Costa e os grupos conimbricenses Cordis, Orquestra Clássica do Centro e Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra.

Ao todo, estarão 85 músicos de Coimbra no palco que estará no Jardim da Sereia em todos os dias de programação das Festas da Cidade, afirmou o vice-presidente da Câmara de Coimbra, Francisco Veiga, que falava durante a conferência de imprensa de apresentação do certame.

O programa de concertos no Jardim da Sereia, que serão de entrada livre, arranca em 30 de junho com Nena, que lançou o seu álbum de estreia, "Ao Fundo da Rua", no final de 2022.

Em 01 de julho, será a vez de Carminho, fadista que apresenta em Coimbra o seu último álbum, "Portuguesa", lançado em março.

Paulo Gonzo em 03 de julho, a banda de tributo aos Beatles Help! no dia 05 e Bárbara Tinoco a 07 são outras das propostas das Festas da Cidade, que terminam em 08 de julho com concerto da banda Fingertips.

Para além do espetáculo "Tudo Isto é Coimbra", haverá ainda outros dois espetáculos que levarão acima do palco projetos musicais da cidade.

Em 02 de julho, o grupo Pensão Flor atua no Jardim da Sereia e em 06 de julho será a vez da apresentação de "Cidade de Canções e Emoções", um projeto apoiado pelo Orçamento Participativo da Câmara de Coimbra, que junta, entre outros, André Sardet, José Rebola, Pedro Ferreira e Tiago Nogueira.

Na noite de 03 para 04 de julho haverá ainda um espetáculo de pirotecnia.

"É uma programação eclética e abrangente, que procura agradar a todas as faixas etárias e atrair também visitantes e turistas", realçou Francisco Veiga.

Durante a apresentação do programa, o responsável salientou ainda o esforço de se "dar visibilidade a projetos locais" durante o certame.

"É um gosto por trazer temas da cidade, compostos por artistas da cidade, contemporâneos e outros que não o são, como Carlos Paredes, António Portugal ou José Afonso", vincou o artista conimbricense Bruno Costa que participa no concerto "Tudo Isto é Coimbra", congratulando-se pelo município ter "o cuidado de trazer músicos da cidade no dia da cidade".

Já o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, realçou que a autarquia tem procurado "fazer mais e melhor, gastando o mesmo".

"Queremos manter ou elevar a qualidade, diversificando e aumentando a quantidade dos eventos que vamos produzindo", salientou.

O programa das Festas da Cidade deste ano tem um orçamento de 200 mil euros, cerca de menos 100 mil euros do que foi gasto em 2021, afirmou Francisco Veiga.