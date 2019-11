Cartoonista Vasco Gargalo venceu o prémio Plumes Libres 2019

"É o reconhecimento do meu trabalho. Foi uma votação do público e acaba por ser um estímulo para continuar com o trabalho que tenho vindo a desenvolver", confessou Vasco Gargalo à RTP.



As alterações climáticas ou a tragédia dos imigrantes no mediterrâneo são alguns exemplos dos cartoons do português publicados na imprensa nacional e estrangeira.



Entre o humor e a crítica, Vasco Gargalo garante que o objetivo é continuar a publicar nas edições em papel e trazer assim o traço acutilante do cartoon ao mundo.