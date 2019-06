Cartoons de António Miranda sobre São João e Verão expostos na Maia

Lusa28 Jun, 2019, 07:27 | Cultura

António Miranda, agora com 84 anos, é um antigo colaborador do Jornal de Notícias (JN), periódico no qual publicou, sobretudo nas décadas de 1970 e 1980, "quase diariamente", vários esquissos e desenhos "de uma atualidade estonteante", disse à agência Lusa, Costa Carvalho, amigo do cartoonista.

A exposição terá 32 painéis que versam sobre o São João e o Verão, sendo curador Pedro Gastar e a criativa Cláudia Lopes.

"Os temas escolhidos poderão parecer mais alegres do que outros que o Miranda tratava, como a morte, o desemprego ou a fome, mas os cartoons dele têm todos a mesma função: fazer pensar, obrigar a pessoa a refletir. O Miranda sempre disse que o verdadeiro humor não é para rir. O verdadeiro humor é universal e intemporal", disse à Lusa Costa Carvalho.

O também antigo chefe de redação do JN acrescentou saber que "há leitores que guardaram coleções inteiras de António Miranda, pessoas que conservam cartoons em nome de uma enorme admiração" por este cartoonista que começou a publicar no Ridículos, em 1951, tendo também colaborado com O Mosquito e com O Primeiro de Janeiro.

"O Miranda tem mais de 20.000 cartoons. É um fenómeno que merece ser apreciado pela atualidade e clareza de ideias que transmite através do desenho, mas também da escrita", acrescentou.

A inauguração da exposição está marcada para as 15h30, no átrio do Campus Académico da Maiêutica, estando prevista a presença do reitor do Instituto Universitário da Maia (ISMAI) e o provedor da Santa Casa de Misericórdia do Porto, instituição na qual está depositado o acervo de António Miranda.

A mostra ficará patente até 15 de julho, de segunda a sexta-feira.