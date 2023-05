Casa da Arquitetura mostra obra de Paulo Mendes da Rocha

As duas exposições dedicadas ao arquiteto brasileiro intitulam-se “Geografias Construídas: Paulo Mendes da Rocha”, com curadoria de Jean-Louis Cohen e Vanessa Grossman, e “Paulo: Para Além do Desenho”, com curadoria de Rui Furtado e Marta Moreira.Ambas as exposições são baseadas no acervo doado à Casa da Arquitetura, com um total de 8.800 itens, englobando todo o material produzido durante a sua vida profissional, desde a década de 1950 até ao ano da morte.“Geografias Construídas: Paulo Mendes da Rocha” contará ainda com um projeto expositivo de Eduardo Souto de Moura e Nuno Graça Moura, ficando instalada na nave expositiva do edifício, enquanto “Paulo: Para Além do Desenho” será, por seu turno, um projeto expositivo de Ricardo Bak Gordon e ficará instalada na galeria da entidade.