Casa da Arquitetura recebe primeira exposição do arquiteto brasileiro Fábio Penteado

Lusa21 Fev, 2019, 14:14 | Cultura

Esta exposição, que marca o início das celebrações dos 90 anos do arquiteto, falecido em 2011, não é uma exposição retrospetiva da sua vida, mas um "recorte de um momento específico e especial" da sua carreira, quando a sua atividade foi "mais forte, interessante e diversa", afirmou Francesco Perrotta-Bosch, na apresentação da mostra que inaugura no sábado.

O curador adiantou que a exposição é composta por cinco projetos, dos quais quatro nunca chegaram a ser construídos, com matrizes radiais desenvolvidos pelo arquiteto entre 1962 e 1968.

Durante esse período, o arquiteto brasileiro mostrou uma "característica curiosa", em que os seus projetos assentavam numa "ideia, essência e matriz radial", ou seja, partiam de um ponto central e iam-se irradiando, iam-se difundido em feixes em redor dele, explicou.

A trajetória de Fabio Penteado (1929--2011) é marcada por tais esforços de materializar partidos projetuais que, quando não ocorrem na primeira tentativa, recompõem-se e reconfiguram-se até se consubstanciarem no mundo, ressalvou.

Francesco Perrotta-Bosch revelou que a partir do momento em que um desses projetos com matriz radial se materializou, nomeadamente o Centro de Convivência Cultural de Campinas, no Brasil, "nunca mais" fez nenhum parecido.

"Curiosamente, a partir desse projeto nunca mais fez nenhum projeto parecido, ele muda completamente o modo de desenhar e projetar dele", frisou.

Além do Centro de Convivência Cultural de Campinas, no Brasil, a exposição vai mostrar o projeto para o Monumento da Playa Girón, em Cuba, concebido para celebrar a vitória cubana sobre os Estados Unidos, em abril de 1961, na tentativa de invasão da Baía dos Porcos.

Em exibição vão estar ainda os projetos do Monumento Comemorativo aos Trinta Anos de Goiânia, na região Centro-Oeste do Brasil, o Mercado do Portão, em Curitiba, e o Teatro de Ópera nas Campinas, ambos no Brasil.

Segundo o curador, irradiar é o verbo gerador destes cinco projetos.

Além da inauguração da "Irradiações", a Casa da Arquitetura recebe ainda, no sábado, o seminário "Arquitetura em diálogo: Portugal e Brasil" onde um conjunto de 14 arquitetos de ambas as nacionalidades vão debater os traços distintivos da nova produção arquitetónica em Portugal e no Brasil e em que medida estes se aproximam e se afastam.