Casa da Escrita em Coimbra regressa à sua "vocação original" com nova programação

Terminado o protocolo com a Associação Portugal Brasil 200 Anos (APBRA), que durante dois anos assumiu a programação do espaço municipal e no âmbito do qual o estabelecimento adotou o nome de Casa da Cidadania da Língua, o equipamento cultural voltou a ser denominado Casa da Escrita.

Agora, a estrutura vai "regressar à sua vocação original, que é pensar as palavras, conviver com escritores e com os autores, ser um espaço de reflexão, em que vai oferecer uma programação que articula pensamento, criação, reflexão e partilha de conhecimento", afirmou hoje Margarida Mendes Silva.

"Queremos recuperar um público que se afastou da Casa da Escrita", frisou a vereadora da Cultura, perspetivando que este será "um caminho longo".

Para os próximos quatro meses, o executivo municipal, liderado por Ana Abrunhosa (PS/Livre/PAN), eleita nas eleições autárquicas de 2025, propõe uma programação que chegue a vários tipos de públicos e que gere fidelidade e rotina, construída a partir de um orçamento de cerca de cinco mil euros.

Ao longo da conferência de imprensa para apresentação das atividades, ao fim da manhã, em Coimbra, Margarida Mendes Silva revelou que "um relatório exaustivo" da Casa da Cidadania da Língua demonstrou que "a casa teve uma atividade muito reduzida, sobretudo no segundo ano [2025], com presença residual de público".

"Portanto, manifestamente, uma alocação de recursos desproporcionada face àquilo que efetivamente aconteceu ao longo de dois anos", sublinhou.

Na altura em que foi assinado, o protocolo com a APBRA (no âmbito do qual a autarquia iria suportar, nos dois anos, até 150 mil euros de despesas) foi criticado pela oposição camarária.

Algumas das críticas apontavam para o facto de o então presidente da assembleia geral da APBRA ser o ex-reitor da Universidade de Coimbra e irmão do então presidente da Câmara de Coimbra (que era liderada por José Manuel Silva, da coligação Juntos Somos Coimbra: PSD, CDS-PP, Nós, Cidadãos!, PPM, Aliança, RIR e Volt), João Gabriel Silva.

De acordo com a vereadora da Cultura, a nova programação da Casa da Escrita irá envolver "a comunidade, estruturas associativas locais, autores, artistas e personalidade do meio académico", num percurso que a autarquia quer que "seja consistente e relevante".

Exposições, apresentações de livros, conversas, leituras, performances e oficina de escrita e leitura são algumas das atividades previstas na programação, que está baseada em seis eixos, cada um deles compostos por ciclos.

Um dos ciclos, denominado "De Primavera em riste: livros que perturbam a ordem das coisas", com curadoria de Cristina Robalo Cordeiro, "o livro tem uma presença fundamental e presta uma reflexão sobre o tempo de rutura", disse a curadora.

"Calçar os Sapatos do Outro", criado e produzido pela Associação Cultural e Artística Grande Coisa!, é outro dos ciclos agendados, promovendo "um percurso poético e performativo de descoberta da Casa da Escrita", explicou a representante da associação, Carla Gomes.

Margarida Mendes Silva adiantou também o objetivo de, no Verão, chamar a música, o cinema e atividades para a infância, bem como permitir que os estudantes olhem para a sala de leitura como uma sala de estudo, numa altura de exames e na evidência de a Casa da Escrita estar próxima da Universidade de Coimbra.

Ao longo dos próximos meses, o equipamento cultural deve passar por obras para colmatar "problemas estruturais sérios", agravados pelo mau tempo que assolou o país a partir do fim de janeiro, com expectativas de que a empreitada esteja concluída até agosto deste ano.

A organização quer garantir que os trabalhos não interrompam as atividades.