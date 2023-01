Casa da Música abre ano dedicado à Alemanha

Hoje, às 19h30, na sala 2, acontece a conferência “Música, Uma História da Alemanha” com o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e o subdiretor do departamento de Música da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, Daniel Moreira, com moderação da diretora do Instituto Goethe Portugal, Jana Binder.Às 21h00, a Orquestra Sinfónica do Porto atua na Sala Suggia, sob direção do maestro titular, Stefan Blunier, para interpretar “Photoptosis” (1968), de Bernd Alois Zimmermann, e “Uma Vida de Herói” (1898), de Richard Strauss, no que a Casa da Música descreve como “um diálogo entre dois tempos históricos numa Alemanha profundamente contrastante”.O ciclo prossegue no sábado com a Orquestra Barroca, acompanhada por Andreas Staier, no cravo e na direção musical, e a soprano Nuria Rial, como solista, num programa composto por peças de Bach, Händel e Muffat.No domingo, um concerto de “Valsas de Amor” leva o coro da instituição a interpretar Clara e Robert Schumann, bem como Brahms, seguindo-se, no dia 21, “Notas Imaginárias”, em que a Orquestra Sinfónica do Porto vai levar ao palco da Sala Suggia “A House of Call. My Imaginary Notebook”, de Heiner Goebbels, em estreia nacional.A outra estreia nacional acontece no dia 22, com “Speicher”, de Enno Poppe, artista em residência que vai ter uma retrospetiva do seu trabalho no Porto. A interpretação será do Remix Ensemble, sob direção do compositor.