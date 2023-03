Casa da Música apresentou hoje a programação que celebra os 18 anos

A festa da maioridade arranca em português, no próximo dia 14 de abril, com a atuação de dj Branko, num concerto café. Desde que abriu portas em 2005, já passaram três milhões e meio de pessoas por este edifício icónico da cidade do Porto. Foram mais de 5 mil concertos.