Casa da Música assinala 20 anos de existência

No Mercado do Bolhão, um quarteto de metais apresenta-se às 12h00, às 12h25 e às 12h50.





Na estação de metro da Trindade, um quarteto vocal vai atuar pelas 17h00, 17h25 e 17h45, enquanto na estação da Casa da Música estará a banda COMBi, às 18h00. Às 18h30, o projeto de música digital Digitópia atua na Reitoria da Universidade do Porto.



Na Casa da Música realizam-se as sessões "Do Gesto se Faz Som - A Criar Som pela Casa Fora", para crianças dos 6 aos 8 anos, que exploram "valências e diferentes equipamentos" da Casa. E à noite a Orquestra Barroca, sob a direção de Laurence Cummings, interpretará o "Stabat Mater", de Pergolesi.



A construção da Casa da Música, com projeto do arquiteto Rem Koolhaas, iniciou-se em 1999 e a inauguração oficial ocorreu em 15 de abril de 2005.



Ao longo de 20 anos, a Casa da Música realizou mais de seis mil concertos e acolheu 3,8 milhões de espetadores e participantes, tendo encomendado mais de 300 obras musicais. Nestas duas décadas, a Casa da Música desenvolveu mais 26 mil atividades, trabalhou com mil grupos comunitários e realizou 35 mil visitas guiadas para um total de 570 mil visitantes.







O arranque dos "Flash Concerts" é dado às 10h00,, com a atuação de um quarteto de cordas que, mais tarde, às 11h30, irá tocar para utentes da ala pediátrica do Hospital de São João e, uma hora depois, para os funcionários do hospital.