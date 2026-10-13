Cultura
Casa da Música dá palco à Estação Jazz
Começa esta terça-feira na Casa da Música, no Porto, o Festival Estação Jazz, que ao longo da semana vai apresentar concertos e músicos de várias geografias e influências à cidade.
O destaque da abertura vai para os Yemen Blues, a partir das 19h00.
De acordo com o cartaz apresentado pelo espaço cultural, "esta é uma edição especial que decorre sob o signo de Miles Davis e John Coltrane, figuras tutelares do jazz de cujo nascimento se comemora o 100.º aniversário. Miguel Bastos – RTP Antena 1
Estéticas, geografias e gerações distintas marcam um cartaz desafiante que pisca o olho a públicos diversos.
De acordo com o cartaz apresentado pelo espaço cultural, "esta é uma edição especial que decorre sob o signo de Miles Davis e John Coltrane, figuras tutelares do jazz de cujo nascimento se comemora o 100.º aniversário. Miguel Bastos – RTP Antena 1
Estéticas, geografias e gerações distintas marcam um cartaz desafiante que pisca o olho a públicos diversos.