Casa da Música dá palco à Estação Jazz

Miguel Bastos – RTP Antena 1



O destaque da abertura vai para os Yemen Blues, a partir das 19h00.De acordo com o cartaz apresentado pelo espaço cultural, "esta é uma edição especial que decorre sob o signo de Miles Davis e John Coltrane, figuras tutelares do jazz de cujo nascimento se comemora o 100.º aniversário.Estéticas, geografias e gerações distintas marcam um cartaz desafiante que pisca o olho a públicos diversos.