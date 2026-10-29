Cultura
Casa das Máquinas. O novo espaço cultural dedicado à arte imersiva no Porto
A Casa das Máquinas inaugura esta quinta-feira a exposição "Amazonia Immersive Art", que traz ao Porto as artistas brasileiras Roberta Carvalho (videógrafa) e Aíla (cantora), na primeira paragem europeia desta exposição itinerante.
A estreia do projeto foi em Belém do Pará (Brasil), no início deste ano. Chega agora ao Porto com propostas visuais e sonoras, a partir de obras de mais de uma dezena de artistas, entre os quais Ailton Krenak, Coletivo Mahku, Elza Lima, Gê Viana e Hal Wildson. Estes pensadores e artistas integram um conjunto alargado de criações artísticas relacionadas com a diversidade cultural e criativa, da Amazónia.
A escolha desta exposição para inaugurar a Casa das Máquinas (novo espaço cultural no Porto dedicado à arte imersiva), coloca a criação amazónica no centro de uma experiência que ultrapassa os formatos tradicionais de apresentação de obras de arte. A tecnologia e a dimensão imersiva fazem parte dessa abordagem, dando ao espaço um papel ativo na forma como o público contacta com as criações.
A exposição (que se mantém em sala pelo menos até abril do próximo ano) assinala o primeiro capítulo da programação do novo centro cultural no Porto, que aposta numa relação entre arte contemporânea, espaço e novas possibilidades de apresentação artística.
A exposição mantém-se em sala durante, pelo menos, seis meses.
A escolha desta exposição para inaugurar a Casa das Máquinas (novo espaço cultural no Porto dedicado à arte imersiva), coloca a criação amazónica no centro de uma experiência que ultrapassa os formatos tradicionais de apresentação de obras de arte. A tecnologia e a dimensão imersiva fazem parte dessa abordagem, dando ao espaço um papel ativo na forma como o público contacta com as criações.
A exposição (que se mantém em sala pelo menos até abril do próximo ano) assinala o primeiro capítulo da programação do novo centro cultural no Porto, que aposta numa relação entre arte contemporânea, espaço e novas possibilidades de apresentação artística.
A exposição mantém-se em sala durante, pelo menos, seis meses.