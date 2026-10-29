Casa das Máquinas. O novo espaço cultural dedicado à arte imersiva no Porto

A estreia do projeto foi em Belém do Pará (Brasil), no início deste ano.. Estes pensadores e artistas integram um conjunto alargado de criações artísticas relacionadas com a diversidade cultural e criativa, da Amazónia.A escolha desta exposição para inaugurar a Casa das Máquinas (novo espaço cultural no Porto dedicado à arte imersiva), coloca a criação amazónica no centro de uma experiência que ultrapassa os formatos tradicionais de apresentação de obras de arte.A exposição (que se mantém em sala pelo menos até abril do próximo ano) assinala o, que aposta numa relação entre arte contemporânea, espaço e novas possibilidades de apresentação artística.