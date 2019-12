Casa de Macau de Portugal corre risco de morrer se não rejuvenescer

Por isso, a direção quer atrair os jovens e entregar-lhes a gestão da Casa, porque só estes conseguirão adaptá-la aos novos tempos, que não se compadecem com o tradicional jogo de Mahjong, quando existem os jogos de computador, e passam cada vez menos pelo associativismo, numa era em que todo o mundo está permanentemente ligado através de um telemóvel, explica à Lusa Rui Gomes do Amaral, membro da direção.

No interior da Casa de Macau, fundada em 1966, e situada, desde 1996, numa vivenda da Avenida Almirante Gago Coutinho, em Lisboa, o tempo parece ter parado na história: a mobília tradicional chinesa, as loiças e os jarrões orientais, os quadros e as tapeçarias que forram as paredes, com uma profusão de pássaros, dragões ou divindades chinesas.

No amplo vestíbulo da casa, que serve também de sala de estar, onde estão dispostas poltronas de veludo verde, decorações de Natal e os jornais macaenses que diariamente ali são entregues, Rui Gomes do Amaral afirma que "para as atividades [da Casa de Macau] não se esvaziarem é preciso encontrar agilidade suficiente para atrair novas gerações".

"Para isso é preciso entregar a gestão da Casa de Macau às novas gerações. Se não fizermos essa transmissão, a casa morre connosco", acrescentou.

Na cozinha preparam-se os pratos e iguarias tradicionais da culinária macaense para serem servidos no Chá-Gordo de Natal, uma das atividades que tem mais adesão dos associados.

Segundo Rui Gomes do Amaral, a gastronomia "é a atividade favorita" de quem frequenta a Casa de Macau, de tal forma que a direção vai retomar em janeiro uma série de `workshops` para ensinar a confecionar pratos tradicionais macaenses e que, na altura em que foram lançados, tiveram muita adesão.

"Tudo o que é ligado à gastronomia tem sempre muita procura", salienta.

No primeiro andar da vivenda, há uma sala com mesas e cadeiras, com capacidade para albergar entre 30 a 40 pessoas, onde se realizam alguns eventos, como palestras, debates ou lançamentos de livros, e uma outra mais pequena, também mobilada com móveis chineses, que "em teoria" é onde a direção recebe pessoas, mas que "na prática não é usada", explica o responsável.

É também no primeiro andar que se situa a "sala de jogo" com um pequeno bar e mesas, onde os associados jogam Mahjong e cartas.

Estes jogadores são "velhos habitués". Hoje em dia não há muita procura, porque "as novas gerações já não são jogadoras".

Uma das salas de destaque da Casa de Macau tem dispostos nas paredes os retratos de todos os sócios beneméritos, fundadores e honorários da casa, entre os quais se contam nomes como o do empresário Ng Fok ou o último governador de Macau, Rocha Vieira.

A atual presidente da Casa de Macau, Maria de Lourdes Albino, tem várias estratégias futuras planeadas, que passam pela angariação de "macaenses de origem chinesa que não falam português", porque "a comunidade chinesa tem crescido e a Casa entende que os chineses de Macau poderão representar uma mais valia".

Além disso, "presentemente a Casa está a desenvolver uma ação no sentido de trazer ao seu seio os estudantes bolseiros da RAEM (Região Administrativa Especial de Macau) que se encontram a estudar em Lisboa nas universidades portuguesas", ação que se insere "numa estratégia de rejuvenescimento da massa associativa e de mudança geracional", acrescentou, em entrevista à Lusa.

A exercer funções de Presidente da Direção desde 2015, Maria de Lourdes Albino termina o seu segundo, e último, mandato em 2020, mas não quer sair sem dinamizar atividades que atraiam mais massa associativa, tendo por isso também planos para reintroduzir em janeiro um curso de fotografia, "um tema do interesse dos associados" e que deixou de existir há dois anos.

No ano passado a Casa de Macau iniciou aulas de cantonês - língua que maioritariamente se fala em Macau - e mantém as aulas de mandarim, que a direção acredita ser a língua do futuro em Macau, onde, desde a transmissão da administração de Portugal para a China, em dezembro de 1999, passou a ser lecionada nas escolas.

"Daqui a 20 anos, em Macau só vão falar mandarim, mas agora ainda falam cantonês", considera Rui Gomes do Amaral.

Quanto ao Patuá - língua crioula de base portuguesa formada em Macau -, a Casa de Macau continua a manter algumas sessões sobre o tema, mas não investe em aulas, porque não há "massa crítica e não há como praticar".

"O Patuá caiu em desuso. Na minha geração praticamente deixou de existir. Agora os mais novos estão a recuperar em Macau, há uma geração nova a dinamizar, nesta onda dos patrimónios mundiais, como fez com a gastronomia", explica.

Outa atividade normal da Casa de Macau, ligada às tradições macaenses, é aulas de Tai-chi - apesar de agora não terem inscrições, porque "já passou a moda" - a que se juntaram, desde o ano passado, aulas de chi-kung.

A Casa de Macau tem essencialmente como objetivo promover e reforçar os laços de amizade entre os macaenses residentes em Portugal e os residentes em Macau ou noutros locais.

"Com o tempo, alargou-se este âmbito acolhendo também pessoas que, não sendo Macaenses, têm ou tiveram ligações a Macau ou que, simplesmente, se interessam por Macau e pela sua cultura", contou Maria de Lourdes Albino.

Por estar subjacente a divulgação da cultura macaense nas suas diversas vertentes, são sempre realizados eventos no Natal, Páscoa e 24 de junho (Dia de Macau e da Casa de Macau), em que é servido o Chá-Gordo macaense, e festejos no Ano Novo Chinês, com comida cantonense.

O dia de São Martinho também é assinalado, com castanhas e caldo verde, "uma vez que estamos inseridos na sociedade portuguesa e a nossa matriz é portuguesa", mas é o evento gastronómico que tem menos participação.

Enquanto presidente da Casa de Macau, função que desempenha desde 2015, Maria de Lourdes Albino é da opinião que durante estes últimos 20 anos, houve sempre uma grande preocupação por parte dos responsáveis da RAEM "em manter viva a cultura e os costumes de Macau e dos Macaenses, até promovendo a sua continuidade".

Um dos exemplos é o apoio e o acompanhamento que as autoridades locais conferem à realização do Encontro das Comunidades Macaenses, evento que congrega macaenses provenientes das Casas de Macau de todo o mundo.

"Acrescento que o património português existente no território é objeto de preservação exemplar", disse a responsável, que, ainda assim, acredita que "a cultura portuguesa tenderá a esbater-se à medida que o número de portugueses no território diminua.

"O avanço da cultura chinesa como consequência dos muitos chineses oriundos da região de Shanghai e Pequim que se têm radicado em Macau também contribuirá para que o peso da cultura portuguesa diminua".