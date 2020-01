Casa do Brasil em Lisboa cria um cineclube para refletir sobre o país atual

A programadora brasileira Lídia Ars Mello, atualmente a fazer um pós-doutoramento sobre cinema político brasileiro contemporâneo, propôs à Casa do Brasil em Lisboa a criação de um cineclube, aproveitando aquele espaço ter um grande contacto com a comunidade brasileira imigrante em Portugal.

"Pode ser um momento para discutir as atividades da associação de imigrantes, que é a Casa do Brasil, através do cinema", disse a investigadora, desenhando uma programação que contará em janeiro apenas com filmes políticos, "em função da situação que o Brasil está passando atualmente, a nível político".

O filme de abertura será "Os dias com ele" (2014), documentário da realizadora Maria Clara Escobar, que estará presente na sessão, e que aborda o passado do pai, Carlos Henrique Escobar, militante comunista na ditadura militar no Brasil (1964-1985) e que vive atualmente em Portugal.

Ainda em janeiro, o cineclube exibirá "Marighella" (2011), de Isa Grinspum Ferraz, "Retratos de identificação" (2014), de Anita Leandro, e "Setenta" (2013), de Emília Silveira.

Nos meses seguintes, a programação será mensal, sempre às quartas-feiras, e com uma temática sobre imigração e exílio.

"O cinema não faz milagres, mas ele pode abrir caminhos para as pessoas pensarem a realidade que o Brasil está vivendo. (...) Estamos vivendo um momento bastante preocupante no Brasil, da tirania do governo que está se instalando, desde que assumiu há um ano, infelizmente, para desgraça de nós brasileiros", afirmou Lídia Ars Mello.

A programadora também tem a perceção de que a comunidade brasileira aumentou em Portugal, em consequência da atual situação política no Brasil, com Jair Bolsonaro como presidente, desde janeiro de 2018.

"A Casa do Brasil é frequentada não só por estudantes, imigrantes estudantes, mas também por público que não teve acesso à educação e, de certa forma, não tem um conhecimento político. A gente espera que possam ver os filmes e debater", afirmou.

A Casa do Brasil em Lisboa é uma associação sem fins lucrativos fundada em 1992 por brasileiros residentes em Portugal e portugueses amigos do Brasil e está aberta a todas as nacionalidades, lê-se na página oficial.