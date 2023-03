Casa onde viveu o pintor Túllio Victorino é Monumento de Interesse Municipal na Sertã

De acordo com o Diário da República de segunda-feira, foi aprovado, pela Câmara Municipal da Sertã, na reunião de 16 de dezembro de 2022, uma proposta atribuindo a classificação de Monumento de Interesse Municipal ao imóvel designado por Ateliê Túllio Victorino, em Cernache do Bonjardim, distrito de Castelo Branco.

A casa foi mandada construir pelo pai do pintor aquando da Implantação da República.

Os revivalismos típicos do início do século XX estão presentes nas janelas duplas do torreão ou nas portas interiores encimadas por um arco de ferradura e rodeadas por azulejos moçárabes.

O edifício, que segue o estilo arquitetónico neoárabe, serviu de local de trabalho e residência do pintor impressionista Túllio Victorino.

Após a morte do pintor, na sua casa, em 23 de março de 1969, o edifício entrou em degradação.

Foi recuperado pela Câmara Municipal da Sertã, que o transformou num espaço cultural, inaugurado em 2008.

Túllio da Costa Victorino nasceu em 14 de dezembro de 1896, em Cernache do Bonjardim. Frequentou a Escola de Belas Artes em Lisboa, transitando depois para a Escola de Belas Artes do Porto.

Pintor impressionista, aluno de Columbano Bordalo Pinheiro, recebeu influência de José Malhoa.

As suas obras encontram-se em vários museus nacionais, designadamente Arte Contemporânea e Municipal (Lisboa), Machado de Castro (Coimbra), José Malhoa (Caldas da Rainha), Grão Vasco (Viseu), Abade de Baçal (Bragança), Museu da Guarda, de Castelo Branco e Figueira da Foz, Museu dos Escuteiros de Ovar e Comissão de Turismo de Tomar.