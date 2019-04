"Casal da Treta" estreia-se na quinta-feira com igualdade de géneros e conversas sem tabu

Lusa23 Abr, 2019, 21:27 | Cultura

O "Casal da Treta", peça escrita por Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins, marca a estreia de Odete (Détinha), a mulher de Zezé, que se junta a ele para falarem sem tabu de várias temáticas que vão desde "os estafermos dos filhos, o bairro, o poliamor, a `prótese` da próstata e o `forno` uterino", explica a produção em nota de imprensa.

Este espetáculo traz como novidade a presença da figura feminina e a igualdade de géneros, algo que não aparecia nas peças anteriores - "Conversas da treta" e "Filho da treta" - em que todas as personagens eram masculinas, dando agora a conhecer o "lado machista do Zezé, do qual não se tinha tanta visão, e que é também um alerta neste momento", adiantou a encenadora Sónia Aragão, em entrevista aos jornalistas, presentes no ensaio de imprensa, hoje realizado.

"Claro que, ao termos aqui o primeiro papel feminino da `Conversa da treta`, dá-lhe outra visão das coisas. Fomos encontrando coisas que caracterizam o universo das mulheres e os choques que se encontram entre o feminino e o masculino", acrescentou a encenadora.

Ana Bola referiu não ter sido fácil entrar na "família da treta", uma vez que este é um espetáculo que "tem muitos anos e um conceito muito definido. A personagem do Zé Pedro está construída, está feita, a dificuldade aqui foi fazer de forma credível aquela que podia ser a mulher dele".

"Fui encontrando a personagem, o texto dá essa ajuda, está bem construído, apesar de ter sido escrito por três homens, nenhum deles machista, mas que às vezes não têm bem a visão daquilo que é uma mulher e de como ela age em determinada situação", concluiu a atriz.

O ator José Pedro Gomes, que tem interpretado a personagem Zezé ao longo dos anos, frisou que a personagem de Ana Bola vem "trazer ao espetáculo questões novas" para a sua própria personagem, tendo de a "adaptar" nesta peça.

O espetáculo cruza agora temas "atuais e muito pertinentes" com os temas que já eram falados nas peças anteriores, acrescentando uma visão feminina, que vem funcionar como um "contraditório, o que tem muito a ver com a realidade, porque as mulheres acordaram um bocadinho", referiu Ana Bola.

A escolha de Ana Bola para o papel de Détinha foi a "primeira escolha e a última" da encenadora, que acredita que a atriz era a "indicada para o papel".

Com a mesma opinião, José Pedro Gomes referiu: "Para voltar a fazer este espetáculo tinha de ser com alguém com quem tenho uma ligação forte, tinha de ser a Ana Bola".

Com encenação de Sónia Aragão e texto de Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins, a peça estará em cena a partir de 25 de abril, de quinta-feira a sábado, às 21:30, e domingos às 17:00, no Teatro Villaret, em Lisboa.