Castelo Branco homenageia Zeca Afonso com festival em Malpica do Tejo

Lusa 21 Abr, 2017, 14:52 | Cultura

O 4.º Festival José Afonso - "Traz outro amigo também...", vai ter este ano dois dias, pela primeira vez, sendo que começa no dia 30 de abril, às 14:00, destacando-se a presença da Banda Filarmónica de Grândola que, em 1964, convidou Zeca Afonso para as suas comemorações e, três dias depois, então, o músico português respondeu com "Grândola Vila Morena".

"Vamos na quarta edição e este é um festival que está a ganhar raízes e começa a ter uma procura imensa de pessoas que se deslocam a Malpica do Tejo nestes dias", afirmou hoje em conferência de imprensa o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.

O festival, que teve a sua primeira edição em 2014, é organizado pela Casa do Povo da freguesia raiana, com o apoio da Junta de Freguesia e do Município de Castelo Branco.

O objetivo passa por valorizar o património imaterial da freguesia de Malpica do Tejo, no concelho e distrito de Castelo Branco, e preservar a memória e homenagear o artista.

"O festival é, no fundo, também uma homenagem à história de Malpica. Todos sabemos a relação que Zeca [Afonso] teve com Malpica do Tejo e as canções que ali foi buscar", sublinhou o autarca.

Zeca, como carinhosamente é recordado, palmilhou o território daquela freguesia raiana, na década de 60 do século XX, onde recolheu inúmeras peças e reportório do cancioneiro da Beira Baixa, tal como Maria Faia.

Luís Correia adiantou ainda que este evento anual está integrado na política cultural do município que é também estendida às freguesias.

"Além do aspeto cultural, mostramos também a nossa aposta na dinamização social, cultural e económica nas freguesias do concelho. Comemoramos Zeca Afonso, mas também Malpica e Castelo Branco", sustentou.

Já o presidente da Junta de Freguesia de Malpica do Tejo, José Galvão, apresentou o programa para os dois dias do festival, destacando a presença do sobrinho de Zeca Afonso, João Afonso, e a sua banda, que desde a primeira edição tem marcado presença.

Este ano, outra das novidades é a presença da Banda Filarmónica de Grândola no primeiro dia do festival e a presença, no dia 01 de maio, do presidente da Associação Zeca Afonso, Francisco Fanhais.

Desde o ano passado, o evento internacionalizou-se e nesta edição marcam presença vários artistas espanhóis, como Ana Andaluz Caballero, Jaime Lafuente e Jesús Ronda.