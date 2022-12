Catálogo da Coleção Berardo lançado em Lisboa

Com 864 páginas, a obra intitulada “Coleção Berardo 1909–2019” surge no 15.º aniversário da abertura ao público do Museu Coleção Berardo, cumprido em 25 de junho, e contará com a presença dos três diretores que acompanharam o percurso da instituição, e que também contribuíram com textos para o catálogo.Inaugurado em 25 de junho de 2007, o Museu Coleção Berardo foi criado na sequência de um acordo assinado em 2006 para cedência gratuita, ao Estado, por dez anos – e renovado através de adenda, em 2016 -, de uma coleção com 862 obras de arte de José Berardo, avaliadas, na altura, em 316 milhões de euros pela leiloeira internacional Christie's.Em maio deste ano, o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, anunciou que a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo, constituída para a criação do museu, seria extinta, e aberto um processo para a criação de um museu de arte contemporânea para reunir várias coleções, nomeadamente a Coleção Berardo e a Coleção Ellipse, arrestada após a falência do Banco Privado Português (BPP).