Catarina Sobral e Inês Viegas Oliveira na exposição da Feira do Livro Infantil de Bolonha

Os nomes de Catarina Sobral e Inês Viegas Oliveira estão na lista de 80 autores, de 28 países, hoje divulgada pela organização, que irão fazer parte da 57.ª exposição anual de ilustração da 60.ª Feira do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha.

Os 80 autores foram escolhidos entre 4.345 candidaturas de 91 países.

A exposição anual de ilustração é uma das iniciativas daquela feira de negócios livreiros e dá a conhecer regularmente as tendências internacionais da ilustração para os mais novos, sendo ainda atribuído um prémio a um autor com menos de 35 anos. Em 2014, o prémio foi atribuído a Catarina Sobral.

A par da exposição que a feira do livro organiza há mais de 50 anos, será produzido um anuário com todos os autores escolhidos e, depois de Bolonha, a mostra estará em itinerância por vários países.

Catarina Sobral, nascida em 1985, formada em design gráfico e ilustração, publicou há dez anos o primeiro livro ilustrado, intitulado "Greve".

Desde então já publicou mais de uma dezena de livros, a maioria já traduzidos e editados noutros países, como Coreia do Sul, Japão, Brasil, Espanha e Suíça. Alguns deles, como "Achimpa" e "O meu avô", valeram-lhe prémios internacionais.

Catarina Sobral, que também já fez um filme de animação, intitulado "Razão entre dois volumes", e produz o programa de rádio "Contraconto", com Eva Barros e Bruno Santos, esteve nomeada para o prémio literário ALMA - Astrid Lindgren Memorial Award 2021.

Inês Viegas Oliveira, nascida em Tavira, em 1995, e a viver atualmente em Lisboa, fez em 2019 uma pós-graduação em Ilustração, depois de ter estudado Física e Matemática.

O seu primeiro livro, "O Duelo", foi publicado no ano passado e surgiu a partir do projeto europeu Every Story Matters, que promove a inclusão através de histórias e livros, do qual Inês Viegas Oliveira faz parte.

A feira de Bolonha acontece habitualmente entre março e abril, com mais de 1.400 espaços de compra e venda de direitos na área do livro ilustrado, e a presença de 30 mil profissionais.