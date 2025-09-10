CCB apresenta nova temporada em ambiente de “paz social”
Pedro A. Pina - RTP
A estreia da ópera de "Adilson", de Dino D'Santiago, na sexta-feira, e da peça "Só Mais Uma Gaivota", na próxima semana, pela companhia Formiga Atómica, constituem as primeiras etapas da programação da nova temporada do Centro Cultural de Belém.
O presidente do Conselho de Administração do CCB, Nuno Vassallo e Silva, deposita plena na capacidade do júri externo “de grande prestígio” presidido por António Pinto Ribeiro, para encontrar “o melhor candidato” para o lugar.
Vassallo e Silva afiança que a instituição vive um ambiente de “paz social”, apesar de a Comissão de Trabalhadores do Centro Cultural de Belém se ter demitido na sequência do afastamento de Aida Tavares precipitou a “quebra irreversível de confiança” na administração.