CCB celebra os cem anos de nascimento de Miles Davis e John Coltrane

Serão nove concertos e um filme, entre os dias 08 e 10 de maio, para assinalar o centenário do nascimento daqueles dois músicos - Miles Davis (1926-1991) e John Coltrane (1926-1967) - e "evocar universos que deixaram marcas profundas".

De acordo com o CCB, a homenagem começa com um concerto de Chão Maior, o grupo do trompetista português Yaw Tembe fundado em 2019 e que congrega músicos do jazz ao rock, com Norberto Lobo, Ricardo Martins, Leonor Arnaut, João Almeida e Inderjeet Singh.

Com dois álbuns de originais, "Drawing Circles" (2021) e "Snakes & Thunder" (2025), Chão Maior iniciam as celebrações do centenário do trompetista Miles Davis e do saxofonista John Coltrane no pequeno auditório.

Das propostas incluídas nesta celebração fazem parte o Ensemble de Jazz da Escola Superior de Música de Lisboa, o ensemble do pianista Carlos Azevedo, com um concerto para recriar o álbum "Birth of the Cool" (1957), de Miles Davis, ou Bela-Nafa, com uma conjugação da kora de José Braima Galissa com instrumentos modernos.

O Hot Clube de Portugal estará presente com concertos da orquestra, de uma formação da escola de música e com o Ensemble Kind of Blue, com comentários do músico Pedro Moreira.

Destaque ainda para, no domingo, a atuação do trio do saxofonista John O`Gallagher e o concerto "Pela Beleza do Gesto", pelo Quodlibet Quintet, do pianista Daniel Bernardes, que propõe abordar a música de Bach num contexto jazz.

Aos concertos junta-se a exibição do filme "Fim de semana no Ascensor" (1957), de Louis Malle, com banda sonora de Miles Davis.

O músico Pedro Moreira e o programador Fernando Luís Sampaio, curadores deste programa, lembram que Miles Davis e John Coltrane - juntos gravaram vários álbuns - "são vozes fundadoras que traçaram a cartografia do jazz moderno e abriram portas para novos mundos musicais que ainda hoje inspiram e convidam à descoberta".