CDS-PP propõe "bilhetes familiares" nos transportes públicos para as praias da Arrábida

Segundo um comunicado do CDS-PP, além dos bilhetes familiares nos transportes rodoviários para as praias da Arrábida, a preços mais acessíveis, na passada segunda-feira a Comissão Concelhia de Setúbal propôs também à presidente da Câmara, Maria das Dores Meira (CDU), que parte das receitas obtidas com o estacionamento tarifado seja utilizada para financiamento do transporte em autocarro.

A criação de um "Cartão Municipal" que permita a utilização dos transportes públicos para as praias da Arrábida e, em simultâneo, a entrada em museus municipais e espaços culturais do município é outra medida proposta do CDS-PP, que recomenda também a criação de uma comissão de acompanhamento pela Assembleia Municipal para avaliar a implementação do programa e identificar alguns aspetos que possam ser melhorados.

"Entendemos a necessidade de regular e ordenar o acesso às nossas praias na Arrábida e evitar que se continuem a verificar situações de estacionamento ilegal e abusivo, que vêm colocando em causa as condições de segurança das pessoas que se deslocam aquela zona", refere o comunicado do CDS/PP, lembrando que "a falta de civismo e irresponsabilidade" de alguns utilizadores das praias da Arrábida põe em causa o eventual acesso de viaturas de emergência em caso de necessidade.

O programa "Arrábida sem carros", que entrou em vigor no passado dia 01 de junho, impõe um conjunto de restrições à circulação de viaturas particulares na estrada de acesso às praias da Arrábida e aumenta a oferta de transportes públicos rodoviários com o objetivo de evitar os congestionamentos de tráfego e o estacionamento desordenado.

Além das carreiras regulares de autocarros para a praia da Figueirinha, com partida do Centro Comercial Alegro, da estação da Rodoviária, na avenida 5 de Outubro, e da estação dos caminhos-de-ferro, na Praça do Brasil, todas com o preço de 4,10 euros, ida e volta, está igualmente assegurada uma carreira com partidas do parque do Morango, em Azeitão, de duas em duas horas.

Os utilizadores das carreiras para a praia da Figueirinha terão a possibilidade de estacionar gratuitamente as viaturas próprias no Centro Comercial Alegro (600 lugares) e no Parque da Várzea (300 lugares), bem como em outras bolsas de estacionamento gratuito na cidade de Setúbal ou no parque de estacionamento do Morango, em Brejos de Azeitão.

Para as pessoas que preferem as praias de Galapos/Galapinhos e Creiro/Portinho da Arrábida, a autarquia garante um serviço de vaivém gratuito, de 30 em 30 minutos, que irá funcionar entre a Figueirinha e a zona do Creiro.

Muitos setubalenses reconhecem a necessidade das restrições impostas este ano à circulação de veículos particulares na estrada de acesso às praias da Arrábida durante os meses de verão, mas há um grupo de cidadãos que está contra o programa "Arrábida sem carros" e que já convocou uma ação de protesto para o próximo dia 10 de junho.

"Aquilo que pretendemos é dizer que não aceitamos esta decisão imposta sem ouvir e auscultar os setubalenses. Achamos que há outras possibilidades", disse à agência Lusa Paulo Pisco, um dos membros do grupo lançado na rede social Facebook com o nome Praia na Praça.