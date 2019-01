Partilhar o artigo Cemitério romano com cerca de 2000 anos descoberto na Calçada do Lavra Imprimir o artigo Cemitério romano com cerca de 2000 anos descoberto na Calçada do Lavra Enviar por email o artigo Cemitério romano com cerca de 2000 anos descoberto na Calçada do Lavra Aumentar a fonte do artigo Cemitério romano com cerca de 2000 anos descoberto na Calçada do Lavra Diminuir a fonte do artigo Cemitério romano com cerca de 2000 anos descoberto na Calçada do Lavra Ouvir o artigo Cemitério romano com cerca de 2000 anos descoberto na Calçada do Lavra