Cena-Ste acusa Teatro Nacional de São João de recorrer a falsos `outsourcings`

Fernando Pires de Lima, membro da direção do Cena-Ste, avisa que estão a ser contratadas pessoas como se fossem externas ao teatro, a quem são oferecidos salários mínimos e nenhuma segurança.O Teatro Nacional de São João optou por renovar por mais um ano o regime de contratação externa, mas com outra empresa. Pois o contrato anterior caducou.Em comunicado, o TNSJ desmente a denúncia do sindicato e diz que tem um número permanente de trabalhadores efetivos.O teatro refere ainda que recorre a outros trabalhadores para necessidades temporárias, rejeitando que sejam recibos verdes.Mas Fernando Pires de Lima aponta falácias na resposta do TNSJ.