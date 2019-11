Centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen lembrado no país

A filha da escritora, Maria Andresen de Sousa Tavares, que também faz parte da comissão coordenadora do centenário do nascimento de Sophia, deu conta do concerto que vai acontecer no Teatro Nacional de São Carlos, em, esta noite.A Associação Católica dopromove o encontro "À conversa com..." o professor universitário Manuel Correia Fernandes sobre "O Cavaleiro da Dinamarca".

Está também prevista a apresentação do espetáculo “A Menina do Mar”, organizado pelo Museu de História Natural e da Ciência da Universidade do Porto, com textos de Sophia de Mello Breyner, música de Edward Ayres d’Abreu e encenação de Ricardo Neves-Neves.





Um outro espetáculo terá lugar em Coimbra, no Teatro Académico de Gil Vicente: intitulado "DeclAMAR Poesia", trata-se de uma iniciativa dinamizada por um coletivo de cinco leitores de poesia (Catarina Matos, Lurdes Telmo, Olga Coval, Rui Amado e Vanda Ecm).





Em Grândola, o Cineteatro Gondolense exibe o documentário de Pedro Clérigo “O Nome das Coisas – Sophia de Mello Breyner Andresen” e a curta-metragem de João César Monteiro, “Sophia de Mello Breyner Andresen”.





O evento “Aniversário de Sophia” assinala, na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria, a data de nascimento da poeta, com a partilha de textos e poemas de sua autoria.







No mesmo local, haverá ainda espaço para a apresentação do conto musical “O rapaz de Bronze” – Histórias da Vida em Dó maior”, dirigida ao público escolar.





Mais a sul, Loulé assinala o aniversário da escritora com um recital de poesia, por Pedro Lamares, na biblioteca municipal.





A Alagamares - Associação Cultural, em parceria com o Chão de Oliva, em Sintra, realiza uma sessão literária, com a participação do ensaísta, escritor e crítico literário Miguel Real e da escritora e jornalista, biógrafa de Sophia, Isabel Nery.







Durante esta sessão serão ainda lidos textos e poemas da autora de “A Menina do Mar”, pela atriz Regina Gaspar, numa colaboração com a Musgo-Produção Cultural.





Viana do Castelo abre portas às celebrações do centenário com a iniciativa "Poesia a Copo", onde a comunidade é convidada a escutar ou ler um poema, na biblioteca municipal.





Em, na ilha açoriana de São Miguel, a Direção Regional da Cultura, através Biblioteca Pública e Arquivo Regional, inaugura uma exposição documental dedicada à poeta, na qual divulga, através de poemas manuscritos pertencentes ao seu arquivo, o vasto universo de Sophia.