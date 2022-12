Centenas de batucadeiras juntas promovem candidatura a Património da Humanidade

"É a primeira vez na história que todos os grupos de batuco de Cabo Verde estão no mesmo local, no mesmo momento. E é também a primeira vez na história que ouvimos durante um dia todos os grupos de Cabo Verde a celebrar os nossos antepassados", afirmou o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, na abertura, esta manhã, do primeiro encontro nacional de batuco.

O governante recordou que o batuco -- que já é classificado como Património Imaterial Nacional - é "o mais antigo" estilo musical do arquipélago, anterior mesmo à morna, classificada desde 2019 pela Unesco como Património Imaterial da Humanidade, e daí representar os antepassados cabo-verdianos.

O batuco é uma manifestação cultural secular que nasceu na ilha de Santiago, essencialmente apresentado por mulheres, conhecidas como batucadeiras, que combina percussão, canto e dança, em que a mulher é a corista e canta sobre o dia-a-dia, mas também sobre política e cultura, por vezes com crítica.

Com a proibição do uso de tambores durante o período colonial, as mulheres passaram a `batucar` em peças de tecido, denominadas de "Txabeta", que ainda se mantêm, juntamente com os tambores.

Abraão Vicente garantiu na abertura do evento que é objetivo repetir anualmente este encontro de grupos de batuco do arquipélago, incluindo os fundados pelos emigrantes cabo-verdianos, que também já demonstraram essa vontade, e que está em curso o trabalho de preparação da candidatura do batuco a Património da Humanidade.

De acordo com o inventário realizado pelo Instituto do Património Cultural (IPC), Cabo Verde conta com mais 100 grupos em todo o território nacional, o que corresponde a mais de 1.000 pessoas que continuam a perpetuar este género musical.

Denominado de "Maior tereru di batuku du mundo" (maior terreiro de batuco do mundo), o encontro de hoje vai realizar-se durante todo o dia, na rua pedonal em Assomada, concelho de Santa Catarina de Santiago, considerado o berço do batuco, colocando na mesma roda cerca de 700 elementos de mais de 50 grupos de todos os nove municípios de Santiago, onde esta manifestação cultural é praticada, maioritariamente por mulheres, mas já atraindo também homens e crianças.

O encontro de batuco está enquadrado na política de incentivo às economias criativas, através de realização de atividades culturais e de turismo alternativo, visando também dinamizar a economia local.

Além da roda de batuco, haverá durante o dia de hoje workshops com vários praticantes e amantes deste género.