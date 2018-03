Centro Cultural de Belém abre portas em dia de aniversário

Desde então tem sido palco de milhares de eventos culturais: espetáculos de música, dança e teatro, exposições e até conferências.



Hoje 25 anos depois, a data vai ser assinalada com diversas iniciativas.



O presidente do CCB, Elísio Summavielle, faz a história de um quarto de século e lança as ideias para o futuro.



O CCB vai acolher um hotel com cerca de 150 camas e uma zona comercial. O concurso público internacional deve ser lançado até agosto. Este projeto vai ajudar a atrair mais gente para esta zona da cidade e ajudar na sustentabilidade da fundação.



A subvenção do Estado não cobre a totalidade das despesas, e as contas são uma preocupação para o presidente do CCB, que tem o desejo de tornar o Centro Cultural de Belém mais competitivo a nível internacional.



O presidente do CCB admite que 25 anos depois há obras de manutenção que são necessárias no edifício do CCB, e que isso é uma preocupação.