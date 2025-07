Centro de Artes Performativas do Algarve realiza workshops de teatro e dança

Foto: Mário Antunes - Antena 1

Entre quinta-feira e sábado estes espaços de trabalho contam com formadores de renome nacional e internacional.



É uma primeira abordagem artística que serve de mote para uma formação avançada em artes performativas, única no país, que acontece já no próximo ano entre o Algarve e a Andaluzia.



As candidaturas para os workshops de verão do Centro de Artes Performativas do Algarve estão abertas até ao próximo dia 15. Já as da formação avançada podem ser feitas até novembro.