Centro Interpretativo da Batalha de Castelo Rodrigo com cinco mil visitantes

Segundo aquela autarquia do distrito da Guarda, os portugueses representam a maioria dos visitantes, seguidos dos espanhóis, ingleses e franceses.

"A resposta positiva e o interesse dos visitantes excederam as expectativas, com uma média de visitantes diários constantemente crescente desde a inauguração", salientou o município, em comunicado enviado à agência Lusa.

Na mesma nota, a Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo considerou o "marco de cinco mil visitantes um testemunho do sucesso e do impacto significativo que o Centro Interpretativo está a ter na promoção do turismo histórico-cultural no concelho".

Inaugurado em 07 de julho de 2022, o espaço, com seis núcleos, ajuda a contextualizar o que conduziu à união dinástica (1580-1640), as principais personalidades da união e restauração, a Guerra da Restauração e a Batalha de Castelo Rodrigo e a sua sala de armas.

A estrutura pretende homenagear os antepassados que, "em desigualdade de forças e recursos, travaram e celebraram uma importante vitória militar que permitiu a consolidação da Independência de Portugal".

"Estes números demonstram que a abertura deste equipamento foi uma decisão acertada, havendo um grande interesse dos visitantes pela nossa história. O sucesso do Centro Interpretativo reforça ainda mais o potencial turístico e cultural de Figueira de Castelo Rodrigo", vincou o presidente do município, Carlos Condesso.