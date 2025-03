Centro Pompidou fecha para obras e só volta em 2030

Gonzalo Fuentes - Antena 1

A jornalista Margarida Vaz falou com uma artista plástica, lusodescente, a viver em Paris, que tem um fascínio desde criança pelo Centro Pompidou. Rendeu-se à arquitetura do eficídio. Foi por lá que passou enquanto estudante de arte.



Durante o encerramento do Centro Pompidou, algumas obras vão ficar em exposição no Grand-Palais de Paris, outras na cidade de Massy, onde está a ser preparado um espaço para as receber.



Está previsto ainda o empréstimo de obras a museus em Málaga, Xangai, Bruxelas e também a grandes museus nos Estados Unidos, Austrália e Japão.