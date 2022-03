Cesário Verde, um poeta à frente do seu tempo

A maior parte do espólio documental do poeta terá ardido no incêndio da casa de Linda-a-Pastora, em 1919, o que dificultou a reconstituição da sua vida.Mesmo assim a exposição “Cesário Verde – Poeta de Oeiras” procura a redescoberta da sua obra que reflete a sua ligação com a cidade de Lisboa onde nasceu e viveu e com a quinta de Linda-a-Pastora, onde encontrava o sossego do campo.Cesário Verde criou uma obra inovadora que rompeu com a tradição da época, sendo rejeitada pela crítica e incompreendida pelos seus pares. O seu reconhecimento viria muito depois da sua morte, a partir da edição póstuma de 'O Livro de Cesário Verde', com Fernando Pessoa a apelidar Cesário Verde de "mestre" no início do século XX.A exposição que decorre até 23 de abril integra um programa para prestar tributo ao poeta e que decorre até 23 de abril, em que se incluem cursos, espetáculos, exposições e ateliers. Esta tarde, a partir das 14 e até às 22 horas vai acontecer uma Maratona de Leitura dedicada a Cesário Verde no Templo da Poesia em Oeiras.