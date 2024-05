Charlie Colin fundador da banda Train morre aos 58 anos após queda em casa

O corpo do artista foi encontrado no interior da residência há cinco dias, quando os seus amigos regressavam da viagem que os manteve fora da capital belga, de acordo com os meios de comunicação citados pela agência Efe.

Colin foi um dos membros originais dos Train, inicialmente formado por Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Scott Underwood e Jimmy Stafford, e contribuiu para os três primeiros álbuns de estúdio do grupo, desde o estreante `Train` (1999) até `My Private Nation` (2003), passando por `Drops of Jupiter` (2001).

Com o sucesso `Tell Me`, do segundo álbum, o grupo entrou nos `tops` da Billboard e conquistou dois prémios Grammy: melhor canção de rock e melhor arranjo instrumental com vocalistas.

O músico, natural de Newport Beach (Califórnia) e até agora diretor musical do Festival de Cinema daquela cidade, estudou na prestigiada Berklee School of Music, especializando-se em guitarra e composição de jazz.

Mais tarde, mudou-se para Los Angeles e juntou-se a uma banda com Hotchkiss, que conheceu em Berklee.

Depois, juntamente com Stafford, fundaram o grupo The Apostles, que os levou a tocar internacionalmente e a regressar aos EUA em 1996, para criar definitivamente os Train.

Juntamente com Train, Colin fez uma digressão mundial e alcançou grande sucesso antes de deixar a banda em 2003, devido a problemas de dependência de drogas.

Mais recentemente, Colin tocou com bandas de hard rock como Slipknot e Puddle of Mudd, e reuniu-se com Hotchkiss em 2015, para formar a banda Painbirds com Tom Luce.