`Chef` luso-americana lança livro de receitas doces portuguesas para crianças

"Tenho estas memórias incríveis e bonitas de estar com a minha avó e cozinhar com ela. É uma coisa que ainda ressoa dentro de mim", disse à Lusa a `chef` nascida nos Açores e radicada nos Estados Unidos desde criança.

Com o livro "Baking with Love: Maria and Her Avó`s Sweet Recipes for Little Chefs" (Cozinhando com amor: doces receitas da Maria e da sua avó para pequenos `chefs`), Maria Lawton presta homenagem às suas raízes açorianas e à relação com a sua avó.

"Esse amor que tenho e as memórias que fiz nunca são esquecidas", disse a `chef`, que se inspirou para escrever o livro quando soube que ia ter uma terceira neta este ano. "Digo sempre que temos de trabalhar muito para preservar as nossas tradições, escrever as histórias das nossas famílias, para serem passadas à próxima geração", afirmou. "Para que nunca esqueçam quem são e de onde vieram", acrescentou.

Ilustrado pela artista ucraniana Larisa Huridova, este livro difere dos anteriores por ser mais pequeno e simples, com um total de dez receitas em 32 páginas, e foi desenhado de forma a poder ser manuseado por crianças. Evoca a magia da infância e os laços criados em dias passados entre o forno e a tigela de bater ovos, algo que a `chef` quer incentivar.

"Agora sou avó, mas lembro-me de quando era pequena e subia para a bancada da cozinha com uma tigela que eu achava enorme, mas não era", recordou Maria Lawton. "Agora tenho essa tigela que significava tanto para mim", disse a `chef`, que incluiu no livro a receita da avó para fatias douradas, arroz doce e bolo das formigas.

"Este livro serve como catalisador para levar as pessoas a fazer isto", explicou. "É dedicado às minhas netas e o importante é que criem memórias felizes à mesa e valorizem as nossas tradições quando eu já não estiver cá".

Começa com "Era Uma Vez" e conta a história de uma menina, Maria, que vivia num apartamento e quando chegava da escola subia as escadas para ir ter com a avó, que cozinhava para ela e com ela. Nessa altura, havia muitas pastelarias e padarias portuguesas pelo caminho; agora, resta uma, a Goulart. E é essa que aparece numa das ilustrações.

Lawton salientou que as receitas não são só para avós, são para adultos que queiram partilhar estes momentos com as suas crianças, desde mães e pais a tios ou madrinhas. "É como uma ponte entre gerações", descreveu.

O livro estará disponível em livrarias `online` como a Amazon e no `site` da autora, AzoreanGreenBean.