Uma obra do realizador Rodrigo Areis, que teve a estreia no festival Curtas Vila do Conde. A Pedra Sonha dar Flor é um filme baseado na obra do escritor Raul Brandão.

Este fim-de-semana, o filme tem projeção especial, em cine-concerto. O compositor Dada Garbeck vai tocar ao vivo a banda sonora no sábado, no Centro de Arte - Ovar e no domingo no Centro Cultural de Vila Flor, em Guimarães.