Enfeitam-se as ruas, afinam-se as vozes para as marchas populares, preparam-se os fogareiros para assar a sardinha e compra-se o manjerico que não pode faltar como manda a tradição. Mas o negócio ainda não está como noutros anos.

A repórter Arlinda Brandão foi à Praça Luís de Camões, no Chiado, onde encontrou Fernanda, vendedoura de manjericos há décadas que se queixa da crise que lhe está a estragar o negócio. Mas, ainda tem esperança de que quando estiver mais perto o dia de Santo António a situação seja outra.