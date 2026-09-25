China espera 2,8 MM de viagens nos feriados do Meio do Outono e Dia Nacional

A festa do Meio do Outono decorre de hoje até domingo, enquanto os feriados do Dia Nacional, a chamada "semana dourada" têm lugar de 01 a 07 de outubro, num total de dez dias.

"Este ano, há apenas três dias úteis entre a festa do Meio do Outono e os feriados do Dia Nacional, pelo que algumas pessoas vão gozar um período alargado de 13 dias, o que conduzirá a novas alterações nos volumes e nos modos de transporte", disse o vice-ministro dos Transportes, Li Yang, citado pelo jornal estatal Diário do Povo.

Li afirmou que os volumes de passageiros durante a festa do Meio do Outono deverão registar "um ligeiro aumento" em comparação com os dias normais, prevendo que o total de viagens inter-regionais de passageiros em todo o país atinja 650 milhões, uma média diária de 217 milhões.

"As deslocações consistirão sobretudo no regresso a casa para visitar a família e em visitas a parentes e amigos, sendo também populares as viagens para os subúrbios e para o campo", acrescentou Li.

"Durante as férias do Dia Nacional, prevê-se que o tráfego de passageiros atinja 2,13 mil milhões de viagens ao longo do período de sete dias, com uma média de 300 milhões de viagens por dia", afirmou.

O responsável disse que as deslocações por estrada "continuarão a dominar" durante as férias do Dia Nacional, com uma quota estimada superior a 90%.

"No primeiro dia, prevê-se que o tráfego nas autoestradas atinja um pico de 71 milhões de veículos", sublinhou.

Além disso, espera-se um crescimento moderado nos transportes ferroviário e aéreo, com os volumes médios diários de passageiros a aumentar cerca de 1,4% e 0,6%, respetivamente.