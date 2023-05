Ciclo de Teatro e Artes Mimesis começa em Coimbra

O 4.º Ciclo de Teatro e Artes Performativas Mimesis, organizado pela Universidade de Coimbra sob o tema “Horizonte”, tem início esta segunda-feira, no Ateliê A Fábrica, com a apresentação de "Sol Nascente — Timor e Portugal", pelos Académicos Timorenses de Coimbra.