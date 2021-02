Cidade do México. Descoberta a maior escultura de águia em templo asteca

O Templo Mayor foi construído no século XV por Itzcoatl, líder asteca de 1427 a 1440 em Tenochtitlan, considerada a capital do império. Localizava-se onde a Cidade do México está implantada.

As escavações realizadas no Templo Maior, lideradas por Rodolfo Aguilar Tapia, mostraram que a superfície do piso estava bem preservada devido à construção de um outro. A expansão do templo antes da chegada dos espanhóis, no séc. XVI, manteve o tesouro escondido até agora.





Os investigadores acreditam que os artistas produziram a obra de arte durante o reinado de Moctezuma I, entre 1440 e 1469 dC.







Mirsa Islas - Instituto Nacional de Antropologia e História do México



A águia real está esculpida numa rocha vulcânica avermelhada conhecida por tezontle.





Para os astecas, a águia real tinha um simbolismo associado à guerra e ao sacrifício.

A relevância deste testemunho arqueológico passa,não só pela dimensão mas, também, pela decoração e localização na base do edifício mais importante da cultura asteca.

"Este andar é único em todo o complexo do Templo Mayor, pois contém baixos-relevos que simbolizam a dupla natureza do local.

No lado sul, onde estamos a escavar, elementos como esta ave de rapina estão ligados ao ciclo do nascimento de Huitzilopochtli" explicou Aguilar Tapia citado na publicação Smithsonian Magazine, e acrescenta "Em contraste, os baixos-relevos localizados na seção norte, mostram representações associadas a Tlaloc, o deus do ciclo da água, e regeneração do milho".

De acordo com Aguilar Tapia,

A investigação levou-o à página 50 do Codex Borgia, onde está representada uma águia real em cima de uma árvore que se acreditava crescer a partir de uma divindade de pele esfolada.







, sublinhou Aguilar Tapia.A ministra mexicana da Cultura, Alejandra Frausto Guerrero,

A investigação arqueológica vai prosseguir concentrando os trabalhos no piso da escultura. A águia será temporariamente retirada para se fazer um levantamento arqueológico minucioso do piso.







A equipa de Aguilar Tapia conta com o trabalho de especialistas em restauro para quando a obra de arte for devolvida ao Templo Mayor.

De recordar que a imagem de uma águia real está inscrita na bandeira mexicana.