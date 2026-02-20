Cientista social Vicente Valentim vence Prémio Stein Rokkan 2025

A obra, publicada em Portugal pela Gradiva com o título "O Fim da Vergonha -- Como a Direita Radical se Normalizou", é referida pelo júri como "uma contribuição lúcida, rigorosa e oportuna para o estudo da política contemporânea", definindo "uma poderosa estrutura para compreender como os atores da extrema-direita passam das margens para a corrente política dominante".

Com uma análise "teoricamente ambiciosa, mas empiricamente fundamentada", este livro "desafia com sucesso as suposições sobre a normalização" da extrema-direita, "ao mesmo tempo que descreve claramente os seus mecanismos", afirma o júri, composto por Shane Martin, Maria Thürk, Amy Mazur e Georg Picot, das Universidades de Essex, Uppsala, Washington e Bergen, respetivamente.

Segundo o júri, "O Fim da Vergonha" estabelece assim "uma nova referência para a investigação sobre a política da extrema-direita e continuará a ser de leitura essencial para todos os que procuram compreender o seu crescimento".

Por este mesmo livro, publicado pela Oxford University Press, Vicente Valentim recebeu, anteriormente, o Prémio Robert A. Dahl e o de Melhor Livro pela revista Democracy & Autocracy, da Associação Americana de Ciência Política (APSA).

No ano passado, o investigador social português recebeu os prémios A.SK Bright Mind, o CES Moyer para Jovens Investigadores e o de Investigador Distinto da secção de Psicologia Política da American Political Science Association.

Em 2024, Vicente Valentim recebeu o Prémio Joseph L. Bernd para melhor artigo no Journal of Politics e. em 2022, o Prémio Jean Blondel, do Consórcio Europeu para a Investigação Política (CEIP), para a Melhor Tese desse ano, que defendeu no Instituto Universitário Europeu, em Florença.

O Prémio Stein Rokkan, com o valor pecuniário de 5.000 euros, é uma "honra académica" atribuída pelo Conselho Internacional de Ciência (ISC, na sigla original em inglês), a Universidade de Bergen e o Consórcio Europeu para a Investigação Política, em memória do politólogo e sociólogo norueguês Stein Rokkan.

O galardão distingue trabalhos de estudos comparativos de todas as disciplinas das Ciências Sociais e "é atribuído a um trabalho que o júri considere uma contribuição substancial e original para a investigação comparativa em ciências sociais", lê-se no `site` do prémio norueguês.

Vicente Valentim é professor assistente de Ciência Política na Universidad Instituto de Empresa (IE), em Espanha, membro associado do Nuffield College, em Oxford, e "estuda o que os cidadãos consideram aceitável fazer numa democracia, porque é que isso acontece e como é que esta situação muda", lê-se no mesmo `site`.

Valentim começou por se licenciar em piano, na vertente do jazz, na Escola Superior de Música de Lisboa. Mudou de área, e concluiu um mestrado em Ciência Política no ISCTE-Instituto Universitário de Lisboa e um doutoramento no Instituto Universitário Europeu, em Florença.