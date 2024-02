Cientistas identificam o momento da maior extinção em massa da história

O estudo da equipa, cujas conclusões foram publicadas na revista Science Advances, revelou que diferentes ecossistemas responderam a ritmos distintos à degradação ambiental, ajudando a reconstruir com maior precisão o processo de extinção em massa.

"A extinção no final do período Permiano foi a maior da história geológica, eliminando mais de 80% das espécies marinhas e cerca de 90% das espécies terrestres", disse o especialista da Universidade de Nanjing Shen Shuzhong, diretor da investigação e citado hoje pelo jornal oficial China Daily.

Os cientistas acreditam que a extinção em massa ocorreu há cerca de 252 milhões de anos, mas "faltava uma investigação detalhada sobre o seu processo em diferentes regiões e ecossistemas", disse Shen.

Agora, após mais de dez anos de amostragem no terreno e de datação isotópica de alta precisão, investigadores da China e dos Estados Unidos determinaram pela primeira vez o momento específico da extinção em massa de organismos terrestres na região de baixa latitude no final do período Permiano.

Com base em amostragens e datações, a extinção em massa da vida terrestre nas baixas latitudes no final do período permiano começou há 251,88 milhões de anos, pelo menos 60.000 anos mais tarde do que a extinção em massa da vida marinha e pelo menos 430.000 anos mais tarde do que o desaparecimento em grande escala da vida terrestre nas altas latitudes.

Com recurso à base de dados paleontológica global, os investigadores analisaram também as alterações da biodiversidade em diferentes latitudes antes e depois da extinção em massa, o que os levou a concluir que a extinção em massa nas baixas latitudes ocorreu não só mais tarde, mas também a uma escala mais pequena. Isto poderá indicar que o ecossistema terrestre nas baixas latitudes era, nessa altura, mais resistente à pressão ambiental.

"Com base nos últimos resultados, podemos reconstituir com maior exatidão o processo de extinção em massa que ocorreu há mais de 200 milhões de anos", afirmou Shen.

A extinção foi parcialmente causada por erupções vulcânicas maciças que desencadearam uma mudança climática que eliminou a maioria das espécies da Terra, dando início à era dos dinossauros.