Cinanima mostra filmes de animação em Espinho

Os filmes em causa são “Os Demónios do Meu Avô”, uma obra de 85 minutos do realizador Nuno Beato, e “Nayola”, fita de 83 minutos dirigida por José Miguel Ribeiro, que em 2000 ganhou o Cartoon D’Or pela curta metragem “A suspeita”.Como concorrentes, as duas longas portuguesas irão enfrentar: “Dúzias de Nortes”, do japonês Koji Yamamura, “Proibidos cães e italianos”, do italiano Alain Ughetto, e “Para o lado brilhante”, dos realizadores chineses Xiya Lan, Nianze Li, Yi Zhao, Gaoxiang Liu, Maoning Liu e Chen Chen.O festival vai ainda contar com uma secção dedicada a filmes sobre a comunidade "queer", em abordagens desde a realização poética à comédia trágica.Intitulada “How Queerful!”, a retrospetiva tem curadoria do realizador Cheng-Hsu Chung e reúne 12 curtas-metragens que este cineasta de Taiwan selecionou com o objetivo de divulgar o que define como “a criatividade 'queer' no campo da animação”, para motivar no público “mais conversas sobre género, sexualidade, desejo, diversidade cultural e política racial”.