Cinco filmes portugueses no Festival de Cinema de Málaga

Na competição de documentários em curtas-metragens está “Deus-e-meio”, primeira obra de Margarida Assis, já exibida nos festivais Curtas de Vila do Conde e Porto/Post/Doc.





Com coprodução portuguesa, nesta competição está ainda o ensaio visual “A rosa nasce nas pedras”, do mexicano Sebastian Molina Ruiz, passado nas ruas de Lisboa.



“Una quinta portuguesa”, da realizadora espanhola Avelina Prat, outra coprodução portuguesa filmada em Esposende e Ponte Lima, tem estreia mundial em Málaga, na competição de longas-metragens de ficção, que também conta com “Lo que queda de ti”, primeiro filme de Gala Garcia, com interpretação de Ruy de Carvalho e música do pianista Filipe Raposo.



“Vírgenes”, de Álvaro Dias Lorenzo, coproduzido por Espanha e Portugal, será mostrado fora de competição.





Na competição de longas-metragens documentais figura, de Luciana Fina, sobre a revolução de 25 de Abril de 1974.