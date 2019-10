Cinco novas litografias em exibição a partir de novembro no Museu Vieira da Silva

Lusa02 Out, 2019, 17:14 | Cultura

Contactada pela agência Lusa, a organização do leilão, em parceria com a Fundação Arpad Szenes -- Vieira da Silva, que gere o museu, indicou que foram angariados 3.500 euros para comprar as obras.

O leilão foi realizado na Praça Central do Centro Colombo, pela Cabral Moncada Leilões, no âmbito da 9.ª edição de "A Arte Chegou ao Colombo", que apresentou uma exposição dedicada a Vieira da Silva.

Do total angariado, 1.908 euros foram donativos entregues durante a exposição, entre junho e agosto, e as licitações alcançaram 1.592 euros.

Para a diretora do Museu Arpad Szenes - Vieira da Silva, Marina Bairrão Ruivo, "é um privilégio para o museu poder contar com cinco litografias de Maria Helena Vieira da Silva de uma só vez".

"Pelo valor que as obras da artista atingem é muito difícil para o museu fazer aquisições, apesar de o conseguirmos ir fazendo pontualmente. Este momento reveste-se por isso de uma extraordinária importância pois permite completar mais um pouco a coleção", explicou.

A partir de novembro, as obras estarão expostas ao público, a tempo de assinalar o 25.º aniversário da fundação e do museu, que se celebram este ano.

Aberto à sociedade civil, o leilão mecenático e presencial, convocou o público, empresas e instituições para a aquisição de cinco litografias de Vieira da Silva de uma coleção privada.

As cinco litografias de Maria Helena Vieira da Silva, que entram agora no acervo do museu, são: "Le Tage" (1977), "Les Fontaines de Rome" (1977), "La Chambre" (1977), "Faience" (1971), "Transylvanie" (1974).

O centro acolheu uma exposição de `media art` com 35 obras de Vieira da Silva, enquadrada no projeto "A Arte Chegou ao Colombo" e nas comemorações dos 25 anos de abertura ao público do Museu Arpad Szenes -- Vieira da Silva

O projeto foi concretizado como museu temporário, e esteve no interior do Centro Comercial Colombo, com as obras de Vieira da Silva a ser alvo de animações, efeitos e desconstruções pela dupla criativa Oskar & Gaspar, com banda sonora de Rodrigo Leão.

Mais conhecida pela pintura, Maria Helena Vieira da Silva teve um percurso artístico que também passou pela arte pública, por trabalhos de cenografia, tapeçaria, vitral e ilustração.

A iniciativa "A Arte chegou ao Colombo" foi lançada em 2011 e contou, no primeiro ano de arranque, com a parceria do Museu Coleção Berardo, na exposição dos trabalhos de quatro artistas nacionais -- Joana Vasconcelos, Miguel Palma, Susana Anágua e Isaque Pinheiro.

Seguiram-se depois o Museu Nacional de Arte Antiga (2012), a exposição "Andy Warhol -- Icons" (2013), a instalação interativa "The Pool", da artista norte-americana Jen Lewin (2014), e a "A Divina Comédia de Salvador Dalí" (2015).

A praça central do Colombo recebeu ainda a exposição de fotografia de Terry O`Neill, "Faces of the Stars", que antecedeu "O Mundo Fantástico de Paula Rego", em 2017, e, no ano passado, foi a vez de "Roy Lichtenstein e a Pop Art".