"Cinco Voltas na Bahia e um beijo a Caetano Veloso" apresentado esta noite na `Barraca`

Alexandra Lucas Coelho responde a um desafio do músico e cantor Caetano Veloso: dedicar um livro inteiro à Bahia, o estado, a cidade de Salvador e a terra onde o músico brasileiro nasceu, Santo Amaro da Purificação, como explica a autora, em entrevista à Antena 1.





Este livro encerra uma "trilogia luso-brasileira" de Alexandra Lucas Coelho sobre o Brasil ("Vai, Brasil" de 2013 e "Deus-Dará" publicado em 2016) com reedição no próximo ano, agora com a chancela da Caminho.



O livro é apresentado esta sexta-feira, às 21h45, no Bar Teatro A Barraca (Lisboa) pelo historiador português Pedro Cardim e por João Reis, da Universidade Federal da Bahia