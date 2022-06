Cine ONU apresenta "The Loneliest Whale: The Search for 52"

Integrado no Cine ONU, para antecipar a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, que vai decorrer em Lisboa de 27 junho a 1 de julho, é exibido em Portugal o documentário ''The Loneliest Whale: The Search for 52".