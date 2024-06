Cineasta luso-americano lança campanha no Kickstarter para financiar filme de ação

Bisneto de emigrantes açorianos, Soares trabalha na Warner Bros. e está há dez anos a desenvolver este projeto pessoal, cujo argumento é uma espécie de "O Tesouro" com Kung-Fu, uma referência ao filme de 2004 com Nicolas Cage.

"Apresentei a ideia à Warner e a outros estúdios, mas estava um pouco nervoso com a ideia de perder controlo do projeto, porque quero que mantenha a sua essência", disse à Lusa o luso-americano. "Essa é a razão pela qual não dá para fazer isto dentro do sistema", acrescentou, explicando a decisão de o financiar de forma independente.

John Allen Soares, que tem experiência como coreógrafo de ação e acrobacias, será o protagonista da longa-metragem, além de argumentista e realizador. O luso-americano já garantiu outros nomes de relevo para o elenco, com destaque para o ator Doug Jones, de "Hellboy", "Star Trek: Discovery" e "O Labirinto do Fauno" (filme de Guillermo Del Toro).

Esta é a primeira campanha de três que John Allen Soares pretende lançar no Kickstarter, financiando a longa-metragem em três partes. Cada uma tem o objetivo de angariar 50 mil dólares com a duração de 30 dias.

Se tudo correr bem, o plano é começar a produção no final deste ano e ter "Eonblade" pronto para lançamento no início de 2026. Soares antecipa que as filmagens e edição demorem dois meses para cada uma das partes.

"Estaria aberto a um lançamento nas salas de cinema, mas é algo que provavelmente não conseguirei fazer sozinho", considerou.

Isto numa altura em que até os filmes mais caros e esperados do ano estão a ter dificuldades nas bilheteiras. "Furiosa: Uma Saga Mad Max", que recebeu excelentes críticas, teve um fim de semana de abertura muito aquém do que era esperado.

"Filmes como este não falham", notou John Allen Soares, salientando que gostou muito da longa-metragem de George Miller e que o problema é mais abrangente que um título. "Penso que os filmes estão demasiado caros, gasta-se muito a fazê-los e depois é difícil recuperar esse dinheiro, para mais com o orçamento de marketing em cima", opinou.

"São quantidades obscenas de dinheiro. Como é que se recupera isso? Não há gente suficiente para os ir ver". Soares disse que o mais provável é que "Eonblade" seja disponibilizado em plataformas de streaming em vários países, incluindo Portugal.

Para já, a campanha e toda a informação sobre a produção do luso-americano estarão disponíveis num site dedicado (eonblade.net).

Além de um elenco onde se incluem Doug Jones, Jake E. Kaiser Johnson e Joshua Krebs, "Eonblade" terá produção de Cassandra Soares, também filha de imigrantes portugueses, o compositor Glen Gabriel e o designer de adereços Evil Ted Smith, que trabalhou em produções como "O Quinto Elemento" e "The Walking Dead".